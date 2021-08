சிவந்த புடவையில்.. பரவசமூட்டிய கண்ணம்மா.. ஓடி வந்து நெக்குருகிய ஃபேன்ஸ்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா என்று ஏங்க வைக்கும் பார்வையால் துடிக்க வைக்கிறாரே நம்ம பாரதி கண்ணம்மாவின் ரோஷ்னி ஹரிப்ரியன். அவர் போட்டுள்ள லேட்டஸ்ட் சேலை கலெக்ஷன்தான் இப்போது ரசிகர்களின் திவ்ய சுற்றுலாவாக மாறியுள்ளது.

காற்றிலாடும் சேலை முந்தானையை லாவகமாக பிடித்தபடி ரசிகர்களின் இதயத்தையும் அள்ளி எடுத்து விட்டாரே என்று கொண்டாடிக் கூத்தாடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள். ரோஷ்னிக்கு கண்ணம்மா சீரியல் மூலம் ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் குவிந்து விட்டனர். இதில் பாதிக்கும் மேற்பட்டோர் வைரமே, தங்கமே என்று கொஞ்சும் ரசிகர்கள்தான்.

அன்று வந்ததும் "டட்டட்டா".. என்றுமே ஜூலி தானே ரசிகர்களுக்கு அழகு நிலா!

எத்தனை முறை பார்த்தாலும் சலிக்காத பேரழகி மட்டுமல்லாமல் சாக்லேட் நிறத்தழகி கண்ணம்மா சீரியலில் மட்டுமல்லாமல் நிஜத்திலும் அழகு தேவதைதான் இந்த ரோஷ்னி. அவரது சிரிப்புக்கும், கவர்ந்திழுக்கும் அந்த பேச்சுக்கும், கலருக்கும்தான் தனி ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது.

English summary

Bharathi Kannamma serial is getting more emotional in the last few days. The heroine Roshni Haripriyan has put up a cute photo shoot in her Instagram page.