ராஜ்கிரண் மகளோடு திருமணமா..!!?? தெளிவுபடுத்திய சீரியல் நடிகர் முனீஸ் ராஜா.. உண்மை இதுதானாம்

oi-Vasanthi Pauldurai

சென்னை: நடிகர் ராஜ்கிரணின் மகள் சீரியல் நடிகர் முனீஸ் ராஜாவை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார் என்ற செய்தி சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி வருகிறது.

தன்னுடைய திருமண வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக முனீஸ் ராஜா வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

முனீஸ் ராஜா பதிவு திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும், இரு வீட்டாரின் சம்மதத்தோடு ரசிகர்களிடம் கூறுவதாக இருந்ததாகவும், ஆனால் தற்போது தன்னுடைய திருமணத்தைப் பற்றி பல தப்பான செய்திகள் பரவி வருவதால் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று இந்த வீடியோவை வெளியிட்டதாக கூறியுள்ளார்.

நடிகர் ராஜ்கிரண் மகளை திருமணம் செய்த சீரியல் நடிகர்..? பேஸ்புக் காதலா..!!??

English summary

Muneez Raja has said that he is getting married and he was going to tell his fans with the consent of both the families, but now he has released this video to put an end to the many wrong news about his marriage.