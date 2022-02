உண்மையான தேவதைகள் அந்த தீயணைப்பு வீரர்கள் தான்...தீ விபத்தில் தப்பிய ஸ்ரீயின் திக் திக் நிமிடங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சென்னை வணிக வளாகத்தில் நடந்த தீ விபத்தில் சிக்கிய அந்த தருணத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி ஸ்ரீ கூறியிருக்கிறார்.

திடீரென்று வாழ்க்கையில் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் பலருக்கும் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை புரிய வைத்து விடுகிறது என்று ஸ்ரீ உருக்கமாக கூறியிருக்கிறார்.

Shame on you! நிர்மலா சீதாராமனுக்கு நாடாளுமன்றத்தை விட.. டிவி விவாதம்தான் முக்கியமா? தயாநிதி சரமாரி

English summary

Sri has told about the events that took place at the time of the fire at the Chennai shopping mall.