கூட நடித்தது தப்பா...அதற்காக இப்படியா..!!??குமுறும் நடிகை அபிதா

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை அபிதா தான் திரைப்படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது தன்னுடைய கசப்பான அனுபவங்களை பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பொதுவாக திரை பிரபலங்கள் சர்ச்சைகளில் சிக்குவது சகஜமானதாக இருந்தாலும் நடிகை அபிதா தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத சர்ச்சையில் சிக்கி இருக்கிறேன் என்று உண்மையை உடைத்துள்ளார்.

திரை பிரபலங்களான நளினி மற்றும் ராமராஜன் இருவரும் விவாகரத்து செய்த நேரத்தில் அவர்களுடைய விவாகரத்திற்கு காரணம் அபிதா தான் என்ற செய்தி பரவலாக பரவி வந்ததாம். அதை நினைத்து பல நாட்கள் தூங்காமல் தவித்து வந்ததாக அபிதா தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Serial actress Abitha Ramarajan and Nalini put an end to rumors about her divorce. Both screen celebrities Ramarajan and Nalini decided that their married life was not satisfactory and both decided to stay away from that life. Abitha was acting with Ramaraj at that time. So the news spread that Abhita was the reason for breaking up with Nalini. In this situation, while she is acting as a heroine, she has said that the controversial news about her is still bothering her.