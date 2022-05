ஸ்ரீநிதி செய்யறது ரொம்ப தப்பு.. போனை பறித்த தாய்.. நட்சத்திரா விஷயத்தில் நடந்தது என்ன?

Television

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ஸ்ரீநிதி செய்வது மிகவும் தவறு. நட்சத்திரா நல்ல பொண்ணு, அவர் பிரிந்து போனதை தாங்க முடியவில்லை என்பதால் மனபிரம்மையில் பேசியுள்ளதாக ஸ்ரீநிதி தாய் பரபரப்பு தகவலை அளித்துள்ளார்.

சின்னத்திரை நடிகை ஸ்ரீதி அண்மைக்காலமாக எதையாவது பேசி வம்பில் மாட்டிக் கொள்கிறார். வலிமை படம் வந்த போது படம் வலிமையாகவே இல்லையே என கூறி ரசிகர்களிடம் கடுமையான சொற்களால் வாங்கிக் கட்டிக் கொண்டார்.

அண்மையில் நான் சிம்புவைதான் திருமணம் செய்து கொள்வேன் என அடம்பிடித்த ஸ்ரீநிதி, இன்ஸ்டாவில் ஒரு வீடியோவை பதிவிட்டிருந்தார். அதில் அவர் கூறுகையில் நவம்பர் 18ஆம் தேதியிலிருந்து நான் மன உளைச்சலில் இருக்கிறேன். எனது நெருங்கிய தோழி நட்சத்திராவுக்கு அப்பா இல்லை.

வலிமையால் வம்பில் மாட்டிய ஸ்ரீநிதி.. பேசவே பயமாக இருக்கிறது. . கண்கலங்கி கதறும் நடிகை

English summary

Serial Actress Srinidhi mother says that Nakshathra is very good girl, her lover also very good. Srinidhi's doing are wrong.