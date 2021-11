திருமணக் கோலத்தில்...ரசிகர்களுக்கு உருக்கமாக நன்றி சொன்ன ஷபானா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணம் எப்போது என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு உருக்கமாக பதிலளித்திருக்கிறார் ஷபானா.

திருமணக்கோலத்தில் ஷபானாவை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை குவிக்கின்றனர்.

மழை நீர் தேக்கம் முதல் மின் சிக்கல் வரை.. எதற்கு எந்த எண்ணில் புகார் அளிக்க வேண்டும்..விரிவான தகவல்

சென்னையில் தான் திருமணம் நடக்கிறது என்று ஷபானா மகிழ்ச்சி பொங்க ரசிகர்களிடம் உருக்கமாக நன்றி கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Shabana has posted a video thanking the fans for their support so far and also thanking the fans who wished her on her wedding. The videos posted by Shabana on Instagram in a bridegroom are going viral.