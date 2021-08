கண்டாங்கிச் சேலையில் எடுப்பாகவும்.. மிடுக்காகவும்.. கலக்கிய ஷிவாங்கி!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : வித்தியாசமான கெட்டப்பில் வலம் வருவது சிவாங்கிக்கு புதுசு இல்ல என்றாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கெட்டப்பில் பார்த்ததும் கொஞ்சம் ஜெர்க்கான ரசிகர்கள் அதிகம் தான்.

தேவசேனா கெட்டப்பில் சும்மா புன்னகையாலே மிரட்டி இருக்கும் சிவாங்கியை பார்த்து சிலிர்த்துப் போன ரசிகர்கள் விதவிதமாக கொஞ்சி வருகின்றனர்.

என்னதான் கெட்டப்பு போட்டாலும் இவரை தேடிக்கொண்டிருந்த ரசிகர்களுக்காக போஸ்ட் போட்ட சிவாங்கிக்கு வாழ்த்துக்களை குவிக்கின்றனர்.

English summary

Super singer fame Shivagi is a sensation in every Tamil Nadu home after her success in Cooku With Comali show. She has donned Devasena get up in her new programme.