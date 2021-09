டைட் உடையில், ரசிகர்களை டைட் ஆக்கிய ஷிவானி...என்ன பார்வை டா இது??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : உடலோடு ஒட்டி உறவாடும் டைட்டான உடையில் ரசிகர்களின் மனதை குளிர வைத்த ஷிவானிக்கு ஹாட்டின்கள் பறக்கிறது.

கெத்தாக போஸ் கொடுத்து மாஸ் காட்டியிருக்கும் ஷிவானியை பார்த்ததும் மளமளவென கமெண்டுகள் உயர்கிறது.

இந்த மாதிரி பார்த்து எத்தனை நாளாச்சு...வா தலைவி என சிவப்புக் கம்பளத்தை விரித்து ரசிகர்கள் சிவப்பு ஹார்டின்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

For Shivani, who has a lot of followers on Instagram, comments and likes are pouring in for the current latest photo. Fans are wishing him a quick act on the big screen.