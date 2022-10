பல வருடங்கள் கழித்து கர்ப்பமான சன் டிவி நடிகை... எளிமையாக வளைகாப்பு! குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டவர் இல்லம் சீரியலில் அனு தன்னுடைய வளைகாப்பு பங்க்ஷனை எளிமையாக முடித்து இருக்கிறார்.

பல வருடங்களாக குழந்தை இல்லாமல் இருந்த அனு தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் நிலையில் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் குதிந்து வருகிறது.

அனு தற்போது ஐந்தாவது மாத வளைகாப்பு பங்க்ஷனை தன்னுடைய கணவரோடு எளிமையாக கொண்டாடி புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

Pandavar Illam serial aired on Sun TV, Anu has completed his baby shower function simply.Anu, who has been childless for many years, is now pregnant, and congratulations are pouring in for her.Anu is currently celebrating her fifth month baby shower with her hubby and sharing photos on Instagram.