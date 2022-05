சன் டிவி சீரியல் நடிகைகளை கொத்தாக அள்ளும் கலைஞர் டிவி... சபாஷ் சரியான போட்டி

Television

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சன்டிவியில் ஒளிபரப்பான சீரியல்களை மட்டுமல்லாது நடிகைகளையும் தங்களின் சேனல் பக்கம் இழுக்கத் தொடங்கியுள்ளது கலைஞர் டிவி. லேட்டஸ்டாக வானத்தை போல சீரியலில் நாயகியாக நடித்த ஸ்வேதா கலைஞர் டிவிக்கு தாவியுள்ளார்.

சன் டிவியில் ஒளிப்பரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல்களில் ஒன்று 'வானத்தை போல'. அண்ணன் - தங்கை பாசத்தை மையமாக வைத்து ஒளிப்பரப்பாகி வரும் இந்த சீரியல் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.

இந்த சீரியலில் ஆரம்பத்தில் அண்ணன் சின்ராசு கதாபாத்திரத்தில் தமனும், தங்கை துளசி கதாபாத்திரத்தில் ஸ்வேதாவும் நடித்து வந்தனர்.

English summary

Kalaignar TV has started attracting not only the serials but also the actresses to their channel page. Swetha, the who starred in the serial as the sky as the latest, has jumped to Kalaignar TV.