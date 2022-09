இனி நமக்கு நாமே ஆறுதல்.. நெகிழ்ச்சியாக பேசிய சூப்பர் சிங்கர் ராஜலட்சுமி..இது யோசிக்க வேண்டியது தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பின்னணி பாடகியானா ராஜலட்சுமி தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட வீடியோ பலரையும் யோசிக்க வைக்கும் விதமாக இருந்து வருகிறது.

ரசிகர்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கும் வகையில் ராஜலட்சுமி பேசியிருப்பது பலருக்கும் பயனுள்ள வகையில் இருப்பதாக கூறி வருகின்றனர்.

எப்போதும் யாரிடமும் ஆறுதல் எதிர்பார்க்கக் கூடாது என்று பேசிய ராஜலட்சுமிக்கு ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Rajalakshmi, even if we fall from the cart or from life, we have to say to ourselves when we are falling, what is the pain? !!?? He is saying that there is nothing, look back, it is very normal that you have endured all the big blows.