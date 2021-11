திருமணம் சீரியல் ஜோடிகளின் களைகட்டிய மெஹந்தி பங்க்ஷன்.. திருமணம் எப்போது தெரியுமா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னதிரை நடிகர்களில் திடீர் கல்யாணத்தை தற்போது திருமணம் சீரியல் ஜோடிகளும் பின்பற்ற தொடங்கிவிட்டனர்.

திருமணம் எப்போது என்று கேட்ட ரசிகர்களுக்கு இப்படியா அதிர்ச்சி கொடுப்பீர்கள் என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

நவம்பர் 20 சர்ப்ரைஸ் இருக்கிறது என்று தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு கூறிய ஜோடிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிகிறது.

English summary

Mehndi Function is underway for the Thirumanam serial of couples Sidhu and Shriya . which was being telecast on Colors TV. Fans have been congratulating him on this.