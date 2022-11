என்னுடைய கனவு இதுதான்... நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் கன்னிகா வெளியிட்ட பதிவு..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பட்டுப் புடவையில் அருகில் கணவரோடு இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட கன்னிகா அதற்குக் கொடுத்த கேப்ஷன் ரசிகர்களால் அதிகமாக லைக் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

கனவுகள் எல்லாமே உடனே நிறைவேறி விடாது அப்படி நிறைவேறிய ஒரு கனவினை குறித்து கன்னிகா வெளியிட்ட பதிவு பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

ஜெ. நினைவிடத்தில் 'சபதம்’ எடுத்த ஓபிஎஸ் டீம் புள்ளிகள்! நியமனத்தில் வேகம்.. அடுத்த அதிரடிக்கு ரெடி!

English summary

Kannika posted a picture of herself with her husband in a silk saree and the caption given to it is getting more likes from the fans. Not all dreams come true immediately.