தூக்க கலக்கத்தில் அஜித் ரசிகர்கள் செய்த செயல்..கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்.. அட இது வேறயா??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ரசிகர்கள் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்திருந்த வலிமை திரைப்படம் இன்று வெளியான நிலையில் வெளியீட்டு விழாவில் ரசிகர்கள் செய்த செயல் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

அஜித் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் வித்தியாசமாக செய்ய போகிறோம் என்று ரசிகர்கள் செய்த செயலை வைத்து தான் தற்போது மீம்ஸ்களில் நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

English summary

With the release of the much-anticipated movie 'Valimai' today, the action taken by the fans at the launch event is currently causing a stir on the social networking site.