ஆமாம் நான் அப்படிப்பட்டவள் தான் நச்சென்று பதிவை போட்ட வனிதா.. யாருக்கு இந்த தத்துவம்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய வனிதா இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு பரவலாக பரவி வருகிறது.

தன்னுடைய கேரக்டரை பற்றி தெளிவாக வனிதா குறிப்பிட்டதை பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலர் தங்களுடைய கருத்துக்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

பல்லை தட்டி கையில கொடுத்திடுவேன் ஆவேசமான வனிதா... கலவரமான பிக்பாஸ் வீடு

English summary

The posted on Instagram by Vanitha, left the Bigg Boss Ultimate show, is spreading widely. Many fans have been expressing their views after seeing Vanitha clearly mention about her character.