சென்னை: நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த வருண் செய்த செயல் தற்போது பலரையும் பெருமைப்பட வைத்துள்ளது.

சொன்னதை செய்த வருண்... குதூகலித்த குழந்தைகள்... அன்பு கூட்டணியில் இணைந்த அக்ஷரா

ஏற்கனவே பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சொன்னதை தற்போது நிறைவேற்றி பல குழந்தைகளின் புன்னகைக்கு காரணமாக மாறி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் விட்டு வெளியே வந்த அக்ஷரா மற்றும் வருண் இருவரும் சேர்ந்து பலபேருக்கு சந்தோசத்தை கொடுத்துள்ளனர்.

Varun's action in leaving the show has made many people proud now.He has already fulfilled what Bigg Boss said inside the house and has now become the cause of many children’s smiles. Akshara and Varun, who came out of Bigg Boss, have given joy to many together.