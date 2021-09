கையை பிடித்து செல்ல கடி..கொஞ்சும் பிரியா ராமன்.. ரசிக்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அடடா சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பிரியா ராமன் செய்த சேட்டைகள் தான் தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.

சின்னத்திரையின் நீலாம்பரியாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் பிரியாராமன் தற்போது அவருடன் நடிக்கும் சக நடிகையுடன் பாசமாக விளையாடும் விளையாட்டு பல பேரின் சந்தோஷத்தின் காரணமாக அமைந்திருக்கிறது.

சீரியலில் எப்போதும் முறைத்துக் கொண்டிருக்கும் இவர் உண்மையில் இவ்வளவு ஜாலியான கேரக்டரா என்று ரசிகர்கள் ஒரு நிமிடம் திகைத்துப் போய் விட்டார்களாம்.

Priya Raman, who is playing the role of Akhilandeswari in the Semparuthi serial which is being telecast in Zee Tamil, has been supported by her fans. The news that he is going to quit the serial and attend The Big Bang is going viral. But he has not yet made any decision on it.