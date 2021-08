ஆத்தா நான் பாஸாயிட்டேன்.. கையைத் தூக்கி கோலாகலமாக குதூகலித்த ரம்யா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : கையை தூக்கி குதுகலமிடும் ரம்யாவைப் பார்த்ததும் என்னவா இருக்கும் என தெரியாமலே ரசிகர்களும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளனர். ஆத்தா நான் பாசாயிட்டேன்னு போட்டுள்ளார் ரம்யா.

அடடா இந்த ஊரடங்கு நேரத்தில் மேலும் தனது அறிவுதிறமையை நிரூபித்து கொண்டாடி வருகிறாரே நம்ம ரம்யா சுப்பிரமணியன் என்று ரசிகர்களும் அவருக்கு வாழ்த்துகளைக் குவித்துக் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் என்ன பாசானார் என்பதுதான் தெரியவில்லை.

உடற்பயிற்சி செய்கிறேன் என்று இவர் நாளுக்கு நாள் உடம்பை குறைத்து, அழகை கூட்டி, வயதை குறைத்துக் கொண்டே வருகிறாரே என்று பார்க்கும் ரசிகர்கள் எல்லாம் புலம்ப தவறுவதில்லை.

English summary

VJ Ramya has posted a series of pics and said that she has passed at last.