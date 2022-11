"விருப்பம் இருந்தால் ஆயிரம் வழிகள்” அர்ணவ் பதிவு... குவியும் கருத்துக்கள்... இது அதுக்குத்தானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகர் ஆன அர்ணவ் திடீரென தன்னுடைய சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சமீபத்தில் அர்ணவின் மனைவி வளைகாப்பு அவர் இல்லாமல் நடைபெற்ற நிலையில், அவர் இப்போது வெளியிட்ட பதிவிற்கும் அதற்கும் சம்பந்தப்படுத்தி ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

ரச்சிதாவை குறித்து உருக்கமான பதிவு வெளியிட்ட கணவர்..அப்போ எல்லாமே பொய்தானா? அறிவுரை எடுபடுமா?

English summary

Arnav, who is a small screen actor, suddenly posted a post on his social media pages that created a stir among his fans.Recently, Arna's wife's baby shower was held without him, and fans are raising questions regarding the post he just released.