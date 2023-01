சன் டிவி சீரியல்களின் முன்னணி வரிசையில் மாற்றம்.. எதிர்நீச்சல் சீரியலை பின்னுக்கு தள்ளிய புது சீரியல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகும் சீரியல்களின் ரசிகர்களின் மனதை கவர்ந்து டிஆர்பி யில் முன்னணியில் இருக்கும் சீரியல்களின் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் முன்னணியில் இருந்த எதிர்நீச்சல் சீரியலை தற்போது ஒளிபரப்பாக தொடங்கிய இனியா சீரியல் முந்தி இருக்கிறது.

ரசிகர்களை அதிகமாக கவர்ந்து கிராமங்கள் மற்றும் நகரப்புறங்களில் ஒளிபரப்பான டி ஆர் பி யின் அடிப்படையில் முதல் 6 இடங்களில் இருக்கும் சீரியல்களின் விவரங்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.

English summary

The details of the serials which are leading the TRPs are currently out, capturing the hearts of the fans of the serials aired on Sun TV.Iniya Serial, which has started airing now, is ahead of the leading serial, Ethirneechal.The details of the top 6 serials on the basis of TRP, which have attracted more fans and aired in rural and urban areas, are now out.