"அந்த ஒரு சீன் மட்டும் இல்லன்னா!?” இயக்குனர் திருமுருகனை பற்றி நெகிழ்ச்சியாய் பேசிய சரண்யா

சென்னை: இயக்குனர் திருமுருகன் இயக்கிய முதல் திரைப்படம் ஆன எம் மகன் திரைப்படத்தில் நடித்த அனுபவத்தை பற்றி சரண்யா பேசிய வீடியோ ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

முதல் முதலாக தன்னுடைய காமெடி நடிப்பை வெளிக்கொண்டு வந்தது இயக்குனர் திருமுருகன் தான் என்று உணர்வு பூர்வமாக சரண்யா பேசியிருக்கிறார்.

கோயிலின் அருகில் சரண்யா எம் மகன் திரைப்படத்தில் உருளுவது போன்ற ஒரு சீன் வரும் அது எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்று சரண்யா கூறி இருக்கிறார்.

The video where Saranya talked about her experience in M ​​Magan, the first film directed by director Thirumurugan, is being shared by the fans. Saranya emotionally spoke that it was director Thirumurugan who brought out her comedy acting first. There is a scene where Saranya rolls near the temple in M ​​Magan, how was it created? Saranya says.