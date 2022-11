எதிர்நீச்சல் நந்தினி வாழ்க்கையின் மறுபக்கம் இத்தனை சோகங்கள் ஆனதா? பலருக்கும் தெரியாத ரகசியங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் எதிர்நீச்சல் சீரியலில் நந்தினி கேரக்டரில் நடிக்கும் ஹரிப்ரியாவின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு சோகமான மறுபக்கம் இருக்கிறதாம்.

படிப்பில் கெட்டிகாரியாக இருக்கும் ஹரிப்பிரியா பிஎஸ்சி சைக்காலஜி படித்திருக்கிறாராம். படிப்பு மட்டுமல்லாமல் நடனத்திலும் இவருக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருந்ததால் நடனத்தையும் முறைப்படி கற்று இருக்கிறாராம்.

English summary

Haripriya, who plays the character of Nandini in Sun TV's Ethirneechal serial, has a different sad side to her life.A studious Haripriya has studied BSc Psychology. Apart from studies, he was also interested in dance, so he learned dance regularly.