மீண்டும் செல்லமா சீரியலில் அர்ணவ்.. இந்த நிலையில் இப்படி ஒரு பதிவு தேவையா? குழப்பத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக ஜெயிலில் இருந்து பெயிலில் வந்த அர்ணவ் அவர் நடித்து வந்த செல்லம்மா சீரியலில் மீண்டும் நடித்து வருகிறார்.

இது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் அவர் சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நடிகர் அர்ணவ் அவருடைய மனைவியோடு பிரச்சனை ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இவருடைய புகைப்படத்திற்கு வெளியிட்ட கேப்ஷன் குறித்து பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஜாமினில் வெளியே வந்த நடிகர் அர்ணவ் வெளியிட்ட பதிவு... இந்த நிலையிலும் இப்படியா பேசுவாங்க!

English summary

Arnaav, who is out on bail from jail due to family problems, is reprising his role in Chellamma serial.This has been a happy news for the fans. In this situation, the post he published on social media is being shared by his fans. At this time when actor Arnaav is having problems with his wife, many people are commenting on the caption posted on his photo.