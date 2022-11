விக்ரமன்,ஷிவின் உறவு பற்றி தப்பாக கேட்ட ஜனனி.. இப்படி கேள்வி கேட்கலாமா ? திட்டி தீர்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி யில் ஷிவின் மற்றும் விக்ரமன் உறவைப் பற்றி ஜனனி பேசியதை குறித்து நெட்டிசன்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஜனனிக்கு ஆரம்பத்தில் அதிகமான ரசிகர்கள் இருந்த நிலையில் தற்போது அவர் அமுதவாணனுடன் சேர்ந்து விளையாடி வருவதை பார்த்து காண்டான நெட்டிசன்கள் அவர் மீது கோபத்தில் இருக்கும் நிலையில் நேற்று எபிசோட்டில் இவர் பேசிய வார்த்தை தற்போது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

English summary

Netizens are commenting on social media about Janani's talk about Shivin and Vikraman's relationship in the Bigg Boss Tamil season 6 show being aired on Vijay TV. While Janani had many fans in the beginning, now netizens are angry with her after seeing her playing with Amudhavanan. The word is currently causing a stir.