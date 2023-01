முதல் முறை விக்ரமன் வெளியிட்ட வீடியோ.. ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த மகிழ்ச்சி செய்தியை கூறி இருக்கிறார்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு விக்ரமன் முதல் முறையாக நன்றி கூறி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தனக்கு இந்த அளவிற்கு ஆதரவு கிடைக்கும் என்பதை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை என்று நெகிழ்ச்சியோடு பேசி இருக்கிறார்.

பொங்கல் நாளில் மக்கள் அறம் வெல்லும் என்று கோலம் போட்டதை வைத்து தனக்கு கிடைத்த வெற்றி ஆக மகிழ்ந்திருக்கிறார்.

விரைவில் ரசிகர்களை சந்திக்க இருப்பதாகவும் அதை அபிசியல் ஆக விரைவில் கூறுவேன் என்று விக்ரமன் கூறி இருக்கிறார்.

After Bigg Boss Tamil season 6, Vikraman has released a video thanking him for the first time. He spoke with emotion that he never expected to get this much support after Bigg Boss. Vikraman has said that he will meet the fans soon and will make it official soon.