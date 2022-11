விஜே அர்ச்சனா கணவரை குறித்து வெளியிட்ட பதிவு... இவர்களுக்குள் இத்தனை பிரச்சனை நடந்திருக்கிறதா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் தொகுப்பாளராக இருக்கும் விஜே அர்ச்சனா தன்னுடைய கணவர் குறித்து வெளியிட்ட பதிவிற்கு ரசிகர்கள் பலரும் கருத்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

படபடவென பேச்சால் அனைவரையும் சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கும் விஜே அர்ச்சனாவின் வாழ்க்கையில் இத்தனை போராட்டங்கள் நடந்திருக்கிறதா? என்று பல கேள்வி எழுப்பி இருக்கின்றனர்.

English summary

VJ Archana, who is the host of Zee Tamil, has been commenting on the post she posted about her husband. Has there been so many struggles in the life of VJ Archana, who is making everyone laugh with her speech? Many people are asking that question.