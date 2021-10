அக்ஸராவுக்கு ஸ்பெஷல் தோசை மட்டுமா???சிரிப்பும் தான்..கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் புதுமுகமாக அறிமுகமானாலும் தனக்கென மனதில் சிரித்தே இடத்தை பிடித்துவிட்டார் அக்ஸரா.

ஒவ்வொருக்கும் சிறப்பம்சம் இருப்பதுபோல இவர் தனக்கே உரிய அந்த க்யூட்டான சிரிப்பால் சிலிர்க்க வைத்து வருகிறார்.

என்னதான் என்னை பற்றி யார் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் தனக்கு உரிய தனித்தன்மையினால் தனித்து நிற்கிறார் அக்ஸரா.

English summary

Many newcomers have made their debut in the 5 season of Bigg Boss, many of them from the modeling industry, and one is a modeling girl, but now she has gained a lot of respect among her fans on par with silver screen actresses, which is why many people have started them.