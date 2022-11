"போன வாரம் வரை அவர் நிலைமையே வேறு ஆனால் இப்போ”... இந்த வார டாப் போட்டியாளர்கள் இவர்கள் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தாரக மந்திரமே எதிர்பாராததை எதிர்பாருக்கள் தான் அதுதான் தற்போதைய வாரத்தில் நடந்திருக்கிறது.

ரசிகர்களின் மனநிலை எப்போதும் எப்படி மாறும் என்பதை யாரும் கணிக்க முடியாது என்பதை பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியின் இந்த வாக்குகளின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6: The magic of Bigg Boss is to expect the unexpected and that's what happened this week. No one can predict how the mood of the fans will always change. It can be understood based on these votes of Bigg Boss Season 6 Tamil show.