நாம ஜெயிச்சுட்டோம் மாறா.. பாலா பகிர்ந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி..விலை உயர்ந்த பரிசு வாங்கி கொடுத்த நபர்?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலம் அடைந்த பாலா தற்போது ராயல் என்பில்டு பைக் வாங்கி இருக்கிறார்.

முதல்முறையாக விலை உயர்ந்த பைக்கை வாங்கி நெகிழ்ச்சியான பதிவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பாலாவிற்கு விலை உயர்ந்த பைக்கை பரிசளித்த நபரை பற்றியே முதல் முறையாக தெரிவித்து இருக்கிறார்.

English summary

Bala, who became famous with the show on Vijay TV, who is going to be Kalakka povathu Yaru, has now bought a Royal Enbuilt bike.He has bought an expensive bike for the first time and posted an impressive record.For the first time he has informed about the person who gifted the expensive bike to Bala.