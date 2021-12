டிக்கெட் டூ ஃபினாலே ஜெயிக்கப்போவது யார் தெரியுமா?? எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: இன்று நடக்கப்போகும் டிக்கெட் டூ ஃபினாலே போட்டியில் ஜெயிக்கப்போவது யார் என்று ரசிகர்கள் மத்தியில் ஆர்வம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

இவ்வளவு நாட்களாக போராடி கடைசியாக ஒரு வழியாக ரசிகர்களை கவர்ந்த அந்த போட்டியாளர் தான் டிக்கெட்டை தட்டி விடுவார் என்று ரசிகர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆனால் கடைசி வரைக்கும் இவர்தான் ஜெயிப்பார் என்று நினைத்தவர் இப்படி ஆகிவிட்டதே என்று பல பரிதாபப்பட்டும் வருகின்றனர்.

English summary

There is a lot of interest among the fans as to who will win the Ticket to Finale match to be held today.Fans say that the contestant who has struggled for so many days and finally attracted fans one way or another will knock the ticket.