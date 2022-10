நீங்க பண்ணுன வரைக்குமே போதும், வெளியே போகலாம்... ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த வெளியேற்றம் நடந்திருக்கு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 தமிழ் நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவது வார எலிமினேஷனாக ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த போட்டியாளர் வெளியேற இருக்கிறாராம்.

கடந்த வாரத்தில் நடந்த பல சம்பவங்கள் காரணமாக போட்டியாளர்கள் பலரும் தங்களுடைய உண்மையான முகத்தை வெளியே காட்டி இருக்கின்றனர்.

அதில் ரசிகர்கள் அதிகமாக இவரை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று கூறி வந்த அசல் கோலார் தான் இந்த வாரம் வெளியேறப் போகிறார் என்ற தகவல் பரவி வருகிறது.

மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்த ஜி பி முத்து, தான் போகிற இடமே வேறாம்..பிக் பாஸ்க்கு இனி என்ட் கார்ட்டா?

English summary

Bigg Boss season 6 Tamil show, the contestant who fans expected to leave in the second week of elimination. Due to the many incidents that happened in the last week, many of the contestants are showing their true colors. In it, the news is spreading that Asal Kolar, who the fans wanted to evict, is the one who is going to leave this week. .