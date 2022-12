"இந்த நாளை என்னால் மறக்கவே முடியாது” கன்னிகா பகிர்ந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை கன்னிகா தன்னுடைய மறக்க முடியாத நாள் என்று பழைய நினைவுகளை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து இருக்கிறார். அதை ரசிகர்கள் பலரும் பகிர்ந்து வாழ்த்துக்கள் கூறி வருகின்றனர்.

பாடலாசிரியர் சினேகனை காதல் திருமணம் செய்த நடிகை கன்னிகா தங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மறக்க முடியாத நினைவுகளை குறித்து உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார். அது மட்டும் அல்லாமல் வருத்தமான செய்தியையும் அதோடு குறிப்பிட்டு இருக்கிறார்.

என்னுடைய கனவு இதுதான்... நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் கன்னிகா வெளியிட்ட பதிவு..குவியும் வாழ்த்துக்கள்

English summary

Actress Kannika has shared her old memories with her fans as her unforgettable day. Many fans are sharing it and congratulating.Actress Kannika, who was married to lyricist Snegan, has spoken warmly about the unforgettable memories that happened in their life. Not only that, he also mentioned the sad news.