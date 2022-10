"அந்தரங்க உறுப்பிற்கு மார்க் கேட்ட பிக்பாஸ் போட்டியாளர்” நடிகை குற்றசாட்டு.. வெளியேற்றப்படுவாரா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் போட்டியாளரை குறித்து பிரபல நடிகை ஷெர்லின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

மீடூ இயக்கத்தில் 10 பெண்களால் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சஜித் கான் குறித்து ஷெர்லின் வெளியிட்ட பதிவு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தொடர்ந்து பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் சஜித் கான் வெளியேற்றப்படுவாரா? என்று ரசிகர்கள் கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள்.

English summary

Famous actress Sherlyn has published a post on her Twitter page about the contestant who is participating in the Bigg Boss show. Sherlyn's post about Sajith Khan, who was accused by 10 women in the Metoo movement, has created a sensation. Fans are raising questions.