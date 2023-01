காட்டுக்கு ஒரு சிங்கம் அது நான் தான் கெத்தாக பேசிய அசீம்.. நெகட்டிவ் கருத்துக்களுக்கு பதிலடி

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நான் தான் சிங்கம் என்று அசீம் கூறி இருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தன்னை பற்றிய நெகட்டிவ் கருத்துகளுக்கு அசீம் பதில் கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருந்த போட்டியாளர்களில் நான் தான் சிங்கம் என்று அசீம் கூறியதை தொடர்ந்து நெட்டிசன்கள் அதிகமாக கலாய்த்து வருகிறார்கள்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் ஒவ்வொரு போட்டியாளருக்கும் ஒவ்வொரு விலங்கோடு ஒப்பிட்டு பேசுகையில் தனக்கு மட்டும் கம்பீரம் எப்போதும் குறைந்து விடக்கூடாது என்று அசீம் பேசியதை குறித்து தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமான மீம்ஸ்கள் பரவி வருகிறது.

அறத்தை பிக் பாஸ் மேடையில் தேட முடியாது.. அசீம் கூறிய காரணம்..கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்

English summary

Azeem has responded to the negative comments about him after Bigg Boss Tamil Season 6.After Azeem said that I am the lion among the contestants inside the Bigg Boss house, the netizens are going crazy.A lot of memes are spreading on social media about Azeem's saying that he should never lose his dignity while comparing every contestant to every animal in the Bigg Boss house.