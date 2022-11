ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த "வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி” ரட்சிதாவின் கணவர் விளக்கம்.. அடடா ரொம்ப தான் பாசம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி தற்போது ஒளிபரப்பாகி வரும் நிலையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் வைல்ட் கார்ட் என்ட்ரி ஆக ரட்சிதாவின் கணவர் கலந்து கொள்வார் என்று ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்த நிலையில் அதைப்பற்றி விளக்கத்தை கூறியிருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் பலரும் ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் கேள்விக்கு தினேஷ் கடைசி நேரத்தில் கூறிய பதில் பலருக்கும் வியப்பாக இருக்கிறது என்று கூறி வருகின்றனர்.

இனியா மற்றும் தாத்தா எடுத்த முடிவால் விரக்தியான ராதிகா.. கடைசியில் கோபி எடுத்த பரிதாபமான முடிவு

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6 is currently being aired, while the fans commented that Rachitha's husband will participate as a wild card entry in the show.Many fans are saying that many are surprised by Dinesh's last answer to the question that many fans are eagerly waiting for.