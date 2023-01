மூர் மார்க்கெட்டில் தொடங்கி வெள்ளி திரையில் கலக்கிய டான்ஸர் ரமேஷ்..கடந்த பாதையில் இத்தனை துயரங்களா?

டான்சர் ரமேஷ் திடீர் மரணமடைந்த நிலையில் அவர் மார்க்கெட்டில் கூலி தொழிலாளியாக இருந்து எப்படி வெள்ளி திரையில் தடம்பதித்தார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறது.

சென்னை: டிக் டாக் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பிரபலம் அடைந்த டான்ஸர் ரமேஷ் தற்போது திடீரென தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பலரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்திருக்கிறது.

ஜீ தமிழில் டான்ஸ் ஜோடி டான்ஸ் நிகழ்ச்சியில் மூலமாக தனது திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைத்திருந்த நிலையில் பலருக்கும் டான்சர் ரமேஷ் பிரபலம் அடைந்தார்.

அதுமட்டுமில்லாமல் அஜித் நடிப்பில் வெளியான துணிவு திரைப்படத்திலும் இவர் நடித்திருக்கிறார்.

இந்த நிலையில் தன்னுடைய பிறந்த நாளில் அன்றே இவர் தற்கொலை செய்து இருப்பது அவருடைய ரசிகர்களை வருத்தம் அடைய செய்திருக்கிறது.

டான்சர் ரமேஷ் இறந்தது இதனால் தானா? “முதல் மனைவி வீட்டுக்கு போனார்..” முதற்கட்ட தகவல் சொல்வது என்ன?

Dancer Ramesh, who became famous through Tik Tok Instagram, has shocked many people by suddenly committing suicide.Dancer Ramesh became popular with many people as his talent was recognized through the show Dance Jodi Dance in Zee Tamil.Apart from that, he has also acted in the movie Thunivu, starring Ajith.