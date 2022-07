கேரளாவில் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் மீது திடீர் குண்டு வீச்சு.. பதற்றம்.. போலீஸ் தீவிர விசாரணை

Thiruvananthapuram

oi-Nantha Kumar R

திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம் கண்ணூர் மாவட்டம் பையனூரில் உள்ள ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலகம் மீது இன்று அதிகாலை வெடிகுண்டு வீசப்பட்டுள்ளது. இதில் அலுவலகத்தில் ஜன்னல் கண்ணாடி உடைந்த நிலையில் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான இடது ஜனநாயக முன்னணியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார்.

கண்ணூர் மாவட்டம் பையனூரில் ஆர்எஸ்எஸ் அலுவலம் உள்ளது. இங்கு அவ்வப்போது நிர்வாகிகள் ஆலோசனை நடத்துவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர்.

English summary

A bomb was hurled at the RSS office in payyannur , Kannur district, Kerala early this morning. The police have been deployed in the office as tension has arisen as the window panes are broken.