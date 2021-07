ஒருபுறம் கொரோனா,மறுபுறம் ஜிகா வைரஸ்..மிக பெரிய சிக்கலில் கேரளா.. தமிழகத்திற்கு பரவுமோ- மக்கள் அச்சம்

Thiruvananthapuram

oi-Vigneshkumar

திருவனந்தபுரம்: ஒருபுறம் கொரோனா பாதிப்பு, மறுபுறம் ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது கவலையை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது. இதனால் தமிழ்நாடு கேரள எல்லையில் கண்காணிப்பு பணிகளைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 40 ஆயிரம் என்ற விதத்திலேயே இருக்கிறது.

ஆனால், சில மாநிலங்களில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளதால், மத்திய அரசு கண்காணிப்புக் குழுக்களை அனுப்பியுள்ளன.

English summary

Coronavirus and Zika virus continue to raise in keralaFive more people, including a minor, tested positive for Zika virus in the state, taking the total reported cases of the infection to 35. Over two weeks to July 11, the average daily new Covid-19 cases in Kerala have increased by 15.2%.