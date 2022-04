அடுத்த மூவுக்கு தயாராகும் ஸ்டாலின்! கண்ணூர் மாநாடு ஜனநாயக முன்னணியை உருவாக்கும் என நம்பிக்கை

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: கண்ணூரில் நடந்து முடிந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய மாநாடு அடிப்படைவாத சக்திகளுக்கு எதிரான ஜனநாயக முன்னணியை ஏற்படுத்தும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நம்பிக்கை தெரிவித்து உள்ளார்.

கேரள மாநிலம் கண்ணூரில் கடந்த ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி தொடங்கிய கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியின் 23 வது ஆண்டு மாநில மாநில மாநாடு இன்று நிறைவடைந்தது.

இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சி சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து நேற்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னையிலிருந்து தனி விமானத்தில் புறப்பட்டு கண்ணூருக்கு சென்றடைந்தார். அவரை விமான நிலையம் சென்று கேரள மாநில அமைச்சர்கள் வரவேற்பு கொடுத்தனர்.

English summary

