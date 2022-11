வேற வழியே இல்லை.. கொன்னு எரிச்சுருவோம்! திடீர் முடிவெடுத்த கேரளா அரசு! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பன்றிகளுக்கு ஆப்ரிக்க பன்றிக் காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தொடுபுழா, கரிமண்ணூர், சாலச்சேரியில் உள்ள பண்ணையை சுற்றிலும் தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதும் ,மேலும் நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்ட இரு பண்ணைகளில் வளர்க்கப்பட்ட 276 பன்றிகளை எரித்துக் கொல்ல முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தின் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், தற்போது குரங்கு அம்மை பாதிப்போடு, பறவைக் காய்ச்சலும் சேர்ந்து மக்களை பீதிக்குள்ளாக்கி வருகிறது.

இந்நிலையில் அம்மாநில சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளையும், மக்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தும் வகையில் மற்றொரு சிக்கல் உருவாகியிருக்கிறது. அதாவது குரங்கு காய்ச்சல், தக்காளி காய்ச்சலோடு, அங்கு ஆப்ரிக்க பன்றிக் காய்ச்சலும் பரவி வருகிறது.

English summary

