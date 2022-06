"லெஸ்பியன்".. மல்லுக்கட்டிய தோழிகள்.. "ஆண்வாசம்" பகீர்.. ஓரினச்சேர்க்கை குற்றமல்ல.. கோர்ட் அதிரடி

Thiruvananthapuram

oi-Hemavandhana

திருவனந்தபுரம்: பெற்றோரால் வலுக்கட்டாயமாக பிரிக்கப்பட்ட, 2 பெண்களை ஒன்றாக வாழலாம் என்று கோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ளது மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்த வழக்கின் பின்னணி என்ன என்று பார்ப்போம்..!

கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தை அடுத்துள்ளது ஆலுவா என்ற பகுதி.. இங்கு வசித்து வருபவர் ஆதிலா நஸ்ரின். இவரது தோழி பாத்திமா நூரா... இருவருமே ஒரே சமூகம்தான். இருவரின் பெற்றோரும் சவுதி அரேபியாவில் வேலை பார்த்து வந்திருக்கிறார்கள்.

அதனால், இவர்கள் சந்திப்பு நடந்ததே சவுதியில்தான்.. 11ம் வகுப்பு படிக்கும்போதுதான் நூராவை சந்தித்தார் ஆதிலா.. பார்த்த உடனேயே இருவருக்கும் பிடித்துவிட்டது.. இருவருமே உயிருக்கு உயிராக நட்பை பாராட்டினர்

