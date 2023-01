‘ஆபாச’ சாட்.. காதலனை வீட்டுக்கு வரவழைத்தது எப்படி? கிரீஷ்மாவுக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிகையில் ‘ஷாக்’

ஷாரோனுக்கு விஷம் கலந்து கொடுத்த அன்று கிரீஷ்மா அவரை எப்படி வீட்டுக்கு வரவழைத்தார் என்பது பற்றி குற்றப் பத்திரிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Thiruvananthapuram

oi-Vignesh Selvaraj

திருவனந்தபுரம் : பணக்கார இளைஞரை திருமணம் செய்வதற்காகவே தனது காதலனான ஷாரோன் ராஜை கிரீஷ்மா தனது வீட்டுக்கு வரவழைத்து கஷாயத்தில் பூச்சிக் கொல்லி மருந்து கலந்து கொடுத்து கொலை செய்ததாஜ நெய்யாற்றின்கரை நீதிமன்றத்தில் போலீசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்துள்ளனர். சம்பவம் நடந்த அன்று கிரீஷ்மா ஷாரோன் இடையேயான ஆபாச வாட்ஸ்-அப் சாட் விவரத்தையும் குற்றப் பத்திரிகையில் இணைத்துள்ளனர்.

கல்லூரி மாணவரை, அவரது காதலியே ஜூஸில் மாத்திரை மற்றும் கஷாயத்தில் விஷம் கலந்து கொடுத்துக் கொன்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. கடந்த அக்டோபர் மாதம் நடந்த இந்தக் கொலை சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியது.

இந்தச் சம்பவத்தில் காதலனைக் கொன்ற கிரீஷ்மா கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது போலீசார், கிரீஷ்மாவுக்கு எதிரான குற்றப் பத்திரிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தனர்.

என்னது ஜூஸா? விஷமா? நான் கொடுக்கவே இல்லையே.. கோர்ட்டில் பல்டி அடித்த பாய்சன் காதலி கிரீஷ்மா

English summary

Kerala Police submitted the chargesheet in the murder of Sharon Raj of prime accused Greeshma girlfriend of Sharon. The chargesheet states that she lured Sharon into her house by offering coitus.