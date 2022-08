வந்தாச்சு "செக்யூலர் மேட்ரிமோனி.." மதம் கடந்த திருமணம்.. இனிமே இப்படித்தான் மக்களே!

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்; திருமணம் என்பது தற்போது 90ஸ் கிட்ஸ்களுக்கு ஒரு பெரும் கனவாக மாறியுள்ள நிலையில், சாதி மற்றும் மதம் இந்த திருமண வரன்களுக்கு பெரும் இடையூறாக வந்து நிற்கிறது. இந்நிலையில் மதச்சார்பற்ற திருமணத்திற்காக தொடங்கப்பட்ட 'செக்யூலர் மேட்ரிமோனி' கேரளாவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

காதல் திருமணம் தவிர்த்து வீட்டில் பார்ப்பவர்களை திருமணம் செய்துகொள்ளும் நடைமுறை காலங்காலமாக இருந்து வரும் நிலையில் இதனை விரிவாக்க மேட்ரிமோனி எனும் திருமண தகவல் மையங்கள் தற்போது பெரும் அளவில் முளைக்கத் தொடங்கின.

சாதி மற்றும் மதத்தின் அடிப்படையில் இந்த மேட்ரிமோனிகள் செயல்படத்தொடங்கியுள்ள நிலையில் இது திருமண தகவல் மையத்துறையில் பெரும் அளவில் ஆக்கிரமித்தது. ஆனால் கேரளாவில் புதிய வகையில் மேட்ரிமோனி ஒன்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

வீட்டு வேலைக்காரரை திருமணம் செய்த பணக்கார பெண்.. காரணம் தெரியுமா.. ஊரெல்லாம் இதான் பேச்சு!

English summary

Thiruvananthapuram-based Abhin G Ashok, who is looking for a partner with secular views, believes that it’s high time people came out of religious shackles.