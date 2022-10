மது அருந்தியதை காரணமாக கூறி காப்பீட்டுத் தொகையை மறுக்க முடியாது - கேரள உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி

Thiruvananthapuram

oi-Jackson Singh

திருவனந்தபுரம்: விபத்தில் சிக்கியவர் மது அருந்தியிருந்தார் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவருக்கு வழங்க வேண்டிய காப்பீட்டுத் தொகையை மறுக்கக் கூடாது என கேரள உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பளித்தது.

கொச்சியை சேர்ந்த கேரள குடிநீர் வாரியத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர் ஒருவர், கடந்த 2009-ம் ஆண்டு மே 19-ம் தேதி அங்குள்ள நெடுஞ்சாலையில் தனது மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிரே தவறான திசையில் வந்த லாரி ஒன்று அவர் மீது மோதியது.

இதில் சம்பவ இடத்திலேயே அந்த நபர் உயிரிழந்தார். அவர் நேஷனல் காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் ரூ. 7 லட்சத்துக்கு காப்பீடு வைத்திருந்தார். இந்த விபத்தை தொடர்ந்து, அவரது மனைவி தனது கணவரின் காப்பீடு பணத்தை வழங்கக் கோரி அந்த நிறுவனத்தை அணுகினார்.

குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டினால்.. இனி பின் சீட்டில் இருப்பவர்களுக்கும் ஃபைன்.. தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி

English summary

Kerala High Court said in it's order that insurance amount for a motor accident cannot be denied in the ground of alcohol consumption.