ஆங்கில புத்தாண்டு ராசிபலன் 2022: திருமண யோகம், குழந்தை பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக இரண்டு ஆண்டுகாலமாக எத்தனையோ பேருக்கு திருமணம் நடைபெறுவதில் தடை ஏற்பட்டது. சிலரோ குழந்தை பிறப்பைக் கூட தள்ளி போட்டிருப்பார்கள். இதுதான் வாழ்க்கை என்றாகி விட்டது. கொரோனா உடன் பலரும் வாழ பழகிவிட்டனர். 2022 புத்தாண்டு பிறக்கப் போகிறது. நோய்களும் புதிது புதிதாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த பெருந்தொற்று காலத்திலும் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தடைகளைத் தாண்டி திருமணம் நடைபெறும், குழந்தை பாக்கியத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

காசு பணம் கைநிறைய சம்பாதித்தாலும் திருமண வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று பலரும் நினைப்பார்கள். சிலருடைய வாழ்க்கை போர்க்களமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டு அமைதியும் சந்தோஷமும் ஏற்பட வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

பிள்ளைகளால் நிம்மதியிழந்து தவிர்ப்பவர்களுக்கும், புத்திரபாக்கியத்திற்காக எதிர்பார்த்து காத்திருப்பவர்களுக்கு குருவின் ஆசியால் இந்த 2022ஆம் ஆண்டு எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம். மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

2022 New Year is about to be born. Diseases are also coming up anew. It can be seen that in this epic period any zodiac sign will get married across barriers and those who are waiting for child blessing will get sonhood.