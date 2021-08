பிரம்மதேசம் கைலாசநாதர் ஆலயத்தில் பொலிவை இழந்த தேர்... தேரோட்டம் நடைபெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா

Astrology

திருநெல்வேலி: புகழ் பெற்ற பிரம்மதேசம் கைலாசநாதர் ஆலயத்தில் 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தேரோட்டம் நடைபெறாமல் உள்ளது. 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த இந்த கைலாசநாதர் சிதிலமடைந்து காணப்படும் திருத்தேரினை சீரமைத்து மீண்டும் தேரோட்டம் நடைபெற அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகாவில் இருந்து 3 கி.மீ தொலைவில் இயற்கை சூழல் நிறைந்த கிராமம் பிரம்மதேசம். இவ்வூரில் கோயில் கொண்டுள்ள ஸ்ரீ கைலாசநாதர் எனும் சிவசுயம்பு லிங்கத்தை பிரம்மாவின் பேரன் ரோமச முனிவர் பூஜை செய்ததால் பிரம்மதேசம் என்ற பெயர் வந்ததாக சொல்லப்படுகிறது.

நான்மறைகள் ஓதிய அந்தணர்களுக்கு மன்னர், மானியமாக வழங்கியதால் 'ராஜராஜ சதுர்வேதி மங்கலம்' அல்லது 'பிரம்மதாயம்' என பெயர் கொண்டு பின்னர் பிரம்மதாயம் என்பது 'பிரம்மதேசம்' என்று திரிவடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. தென் தமிழக நவக்கிரக தலங்களில் சூரியன் தலமாக விளங்குகிறது. இக்கோவிலின் முன்வாயில் கோபுரம் ஏழு நிலைகளுடனும், முன்புறம் பிரம்ம தீர்த்தம் குளமும் அமைந்துள்ளது.

English summary

Brahmadesam Village near Ambasamudram.This is a very fertile village benefitted by Thamarabharani and Ghatna River. The famous Brahmadesam Kailasanathar Temple has not been flooded for more than 40 years. They have demanded that the government take steps to repair the 1000-year-old Kailasanathar shrine and restore it.