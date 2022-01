தன்வந்திரி பீடத்தில் அனுமன் ஜெயந்தி: நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு அணிவிக்க 100008 வடை மாலை தயார்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

நாமக்கல்: ராம பக்தர் அனுமன் ஜெயந்தியை நாம் கொண்டாடுவதால் நமக்கு சகல மங்கலங்களும் உண்டாகும், நினைத்த காரியம் கைகூடும், துன்பம் விலகும், குடும்பத்தில் இன்பம் பெருகும். ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஆரோக்ய பீடத்தில் அமாவாசை யாகத்துடன் ஸ்ரீ ஹனுமன் ஜெயந்தி விழா நடைபெற உள்ளது. நாமக்கல் ஆஞ்சநேயருக்கு அணிவிக்க 100008 வடைகளால் ஆன மாலை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஆரோக்ய பீடத்தில் அமாவாசை யாகத்துடன் ஸ்ரீ ஹனுமன் ஜெயந்தி விழா நடைபெற உள்ளது.ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை மற்றும் ஹனுமன் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு காலை 10.00 மணி முதல் 1.00 மணி வரை ஸ்ரீ சுதர்சன ஹோமம், ஸ்ரீ தன்வந்திரி ஹோமம், ஸ்ரீ ஆரோக்ய லக்ஷ்மி ஹோமம், ஸ்ரீ சூக்த ஹோமம், ஹனுமந்த் ஹோமம் மற்றும் அமாவாசை யாகம் நடைபெற உள்ளது. மேலும் இங்கே பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ சஞ்சீவி ஆஞ்சனேயருக்கும் செந்தூர ஆஞ்சனேயருக்கும் விசேஷ அபிஷேகமும், வெண்ணை, வடை மாலை, துளசி மாலை, பழ மாலை, வெற்றிலை மாலை, எலுமிச்சம் பழம் மாலை மற்றும் புஷ்ப மாலை சார்த்தி புஷ்பாஞ்சலியும் நடைபெற உள்ளது.

அனுமன் ஜெயந்தியை நாம் கொண்டாடுவதால் நமக்கு சகல மங்கலங்களும் உண்டாகும், நினைத்த காரியம் கைகூடும், துன்பம் விலகும், குடும்பத்தில் இன்பம் பெருகும். ஆஞ்சநேயரை ராம நாமத்தால் சேவிப்பதோடு, வடைமாலை சாத்தி, வெற்றிலை மாலை அணிவித்து, வெண்ணெய் சாத்தி, ஆராதிக்க வேண்டும்.

புலிவாகனத்தில் மகரசங்கராந்தி பிரவேசம் - யாருக்கு ராஜயோகம்... யாருக்கு நஷ்டம் தெரியுமா

English summary

As we celebrate Rama devotee Hanuman Jayanti we will have all the blur, the thought will go hand in hand, the suffering will go away and the happiness in the family will increase. Sri Hanuman Jayanti festival is to be held at Sri Dhanwantari Arokya peedam with the new moon yagam.