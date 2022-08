குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா.. மாலை அணிந்து பக்தர்கள் விரதம் - அக்.5ல் மகிஷா சூரசம்ஹாரம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழாவில் வேடம் அணியும் பக்தர்கள் கடலில் புனித நீராடி, சிவப்பு ஆடை அணிந்து, துளசி மாலையுடன் கோவிலுக்கு வந்து கோவில் அர்ச்சகர் கையால் மாலை அணிந்து விரதம் இருக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது. இங்கு ஆண்டுதோறும் புரட்டாசி மாதம் நடைபெறும் தசரா திருவிழா இந்தியாவில் மைசூருக்கு அடுத்தாற்போல் மிகவும் புகழ்பெற்றது. இந்த திருவிழாவில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொள்வார்கள்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கொரோனா பரவல் காரணமாக பக்தர்கள் அனுமதியின்றி தசரா திருவிழா நடைபெற்றது. இந்த ஆண்டு லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தசரா திருவிழாவில் கலந்து கொள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா கொடியேற்றம்: சூரசம்ஹாரம் காண அனுமதியில்லை

English summary

Kulasai Mutharamman Temple Dasara Festival 2022 Devotees begins Viratham Kulasai Mutharamman Temple Dasara Festival 2022: குலசை முத்தாரம்மன் கோவில் தசரா திருவிழா பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் தொடங்கினர். During Kulasekaranpattinam Dussehra festival, the devotees who dress up take a holy dip in the sea, wear red clothes, come to the temple with tulsi garlands and start fasting by garlanding the hands of the temple priest.