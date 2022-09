குலசை தசரா திருவிழா..வீதி உலாவரும் முத்தாரம்மன்.. பக்தர்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை:குலசேகரப்பட்டினம் தசரா திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. தினந்தோறும் அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில் உலா வரும் அம்மனை காண ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து கொண்டுள்ளனர். தசரா விழாவை முன்னிட்டு காவல்துறையினர் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளனர். விழாவின் போது, ஊருக்கு உள்ளே, வெளியே எந்த ஒரு பகுதியிலும் ஆபாச நடனங்கள் ஆடுவதற்கும், ஆபாசப்பாடல்கள், சினிமா பாடல்கள் இசைப்பதற்கும், தகாத வார்த்தைகள் உபயோகிப்பதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.

குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் திருகோவில்தசரா பெருந்திருவிழாவில் நேற்றைய தினம் பார்வதி கோலத்தில் அம்மன் அருள் பாலித்தார். 4ஆம் திருநாளான இன்று இரவு 9 மணிக்கு அன்னை முத்தாரம்மன் மயில்வாகனத்தில் பாலசுப்பிரமணியர் திருக்கோலத்தில் பவனி வந்துபக்தர்களுக்கு காட்சி கொடுக்கிறார்.

தசரா குழுவினர் வந்து கடலில் புனித நீர் எடுத்து கோவில் வளாகத்திற்கு வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. விரதம் இருந்து வந்த பக்தர்கள் அதிகாலையில் கடலில் நீராடி, கோவிலுக்கு வந்து, மஞ்சல் கயிற்றினால் ஆனகாப்பு வாங்கி. வலது கையில் கட்டி விரதத்தை தொடர்ந்து வருகின்றனர்.

குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா கோலாகல கொடியேற்றம்..வேடம் அணிந்த பக்தர்கள்..அக்.5ல் சூரசம்ஹாரம்

English summary

Kulasekharapatnam Dussehra festival is going on in full swing. A large number of devotees come every day to see the Goddess riding around in decorated vehicles. Ahead of Dussehra festival, the police have imposed various restrictions.