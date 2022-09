மகாளய அமாவாசை..சதுரகிரி மலைக்கோவிலில் குவிந்த பக்தர்கள் கூட்டம் - இருவர் உயிரிழப்பு

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

விருதுநகர்: புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு சதுரகிரி கோவிலுக்கு மலையேறி சென்ற பக்தர் இருவர் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது பிரசித்தி பெற்ற சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் . இந்த கோயிலானது தரைமட்டத்தில் இருந்து சுமார் 4,500 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது.

இக்கோயிலுக்கு மாதந்தோரும் பிரதோஷம் ,அமாவாசை, பௌர்ணமி நாட்கள் மட்டுமே பக்தர்கள் கோயிலுக்கு செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.சதுரகிரி கோயிலுக்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.

புரட்டாசி மாசம்.. அமாவாசை.. ஞாயிற்றுக்கிழமை சாம்பார் சாப்டுற அந்த வேதனை இருக்கே சார் வேதனை!

English summary

It has been reported that two devotees who had gone to the Sathuragiri temple on the occasion of Mahalaya Amavasai in the month of Puratasi died due to suffocation.